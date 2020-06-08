AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK'nın ardından açıklama yapıyor (CANLI)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İçişleri Bakanlığımız Kovid ile ilgili provokasyonlarla uğraştı. 11 bin civarında FETÖ kaynaklı provokasyon yapan hesap tespit edildi. Uyuşturucu ile mücadelede tarihi bir süreç yürütülüyor.

En hassas olduğumuz konulardan biri kadına şiddet önlenmesi ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda parti olarak çok hassasız. Buna müdahale konusunda bin 5'e yakın kurum kuruldu. Tereddütsüz çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet hiç kabul edilemez.

Avrupa'da, bu yılın başından hazirana kadar 65 ırkçı ve İslam karşıtı vaka görülmüştür. 38'i Türk camisi ve cami derneklerine yöneliktir."



Ayrıntılar gelecek...