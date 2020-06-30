AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı, saat 15.40'ta başladı, Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hiçbir şey aşılmış değil, salgın sona ermedi.

Normalleşme sürecinin tersine dönmesi için maske mesafe temizlik önem taşıyor. Bu konuda önemli bir mücadele verdik. Bütün bu kazanımları korumamız gerekiyor. Dünyanın pek çok yerine yardımlarımızı göndermiştik. Sırbıstan'ın Sancak bölgesinden yardım istendi. Oraya da göndereceğiz. Bütün bu süreçte vatandaşımızın zarar görmemesi için bu sektörler desteklenmiştir. Avantajlı kredi tüketicileri oluşturulmuştur.

REKOR BAŞVURU

Özellikle 1 milyon yazılımcı konusunda başvuru sayısı rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin ilgisi hepimiz açısından sevindiricidir. 616 bin 733 kişiye ulaştı. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kişisel temalı projenin de önemli olduğunu bu bağlamda vurgulamak isterim. 35 milyon bütçeli bu proje sivil toplum kuruluşlarını hedef alıyor. Projenin ne kadar isabetli bir proje olduğunu gösteriyor.

"BAZI ÜLKELER TERÖRİZMİ HALA DESTEKLEMEKTEDİR"

Terör örgütleri Avrupa'yı kullanıyor.

Bazı ülkeler terörizmi hala desteklemektedir.

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuru rekor düzeye ulaştı.

"81 HEDEF İMHA EDİLDİ, 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadele konusunda Pençe Kaplan operasyonu şimdiye kadar yaptığımız pekçok operasyonun tamamlayıcısı olarak gündeme geldi. Bütün bu operasyonlarda başarılı şekilde terörle mücadele konusunda gerek emniyet, jandarma, TSK bütün unsurlarıyla çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. 81 hedef imha edildi 41 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK, FETÖ ve diğer terörist unsurlarına karşı Türkiye'nin mücadelesi hız kesmeden devam etmeyecektir.

Terörle mücadele bağlamında önemli rapor çıktı. AB'de terörizmin durumu ve trendi 2020 yılı raporudur. Uzun zamandır Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin bu rapor tarafından teyid edildiği görülmektedir. Özellikle PKK ve DHKP/C'nin Avrupa'yı üs olarak kullandığı tespiti vardır. Biz bunu muhataplarımıza Avrupalılara iletmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tespitlerimizi raporlar haliyle başbakanlara, cumhurbaşkanlarına sunmuştu.

GPKK, FETÖ ve diğer terörist unsurlarına karşı Türkiye'nin mücadelesi hız kesmeden devam etmeyecektir.

Terörle mücadele bağlamında önemli rapor çıktı. AB'de terörizmin durumu ve trendi 2020 yılı raporudur. Uzun zamandır Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin bu rapor tarafından teyid edildiği görülmektedir. Özellikle PKK ve DHKP/C'nin Avrupa'yı üs olarak kullandığı tespiti vardır. Biz bunu muhataplarımıza Avrupalılara iletmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tespitlerimizi raporlar haliyle başbakanlara, cumhurbaşkanlarına sunmuştu.

MYK olarak yabancı odakların Türkiye'yi bir geçiş üssü olarak kullanmasını takip eder, hassas davranırız. Bataklıkla mücadele konusunda bu tarihi bir adımdır. 11 vilayette yürütüldü, 94 hedeften 73'ü gözaltına alındı. Bu operasyonu gerçekleştirilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Bugün ilan edilen bu operasyonun tarihi niteliği büyüktür. Bundan sonra uyuşturucuya karşı tedbir alarak kesinlikle göz açtırmayacağız. Değişmeyen gündemimiz var, Libya konusu. Özellikle darbeci Hafter milislerinden kurtarılan toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

FRANSA'NIN HAFTER'E VERDİĞİ DESTEK

Burada garip olan şudur; Fransa'nın darbeci Hafter'in işlediği cinayetlere destek veren Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması. En son Macron Türkiye'nin suç işlediğini ifade ediyor. Sayın Macron'a ifade etmek isteriz Libya'da suç işliyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptıklarınızı tekrar ediyorsunuz.

"BİR ARKADAŞIMIZ POZİTİF ÇIKTI"

Muhammet Emin Başoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Kovid-19'a yakalandı

Ayrıntılar gelecek...