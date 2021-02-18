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  3. Çelik: Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne söyleyeceği sözü Türkiye'nin cumhurbaşkanına söylüyor

Çelik: Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne söyleyeceği sözü Türkiye'nin cumhurbaşkanına söylüyor

Son dakika haberi… AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" demesinin Türkiye'nin terörle mücadelesine yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti.

Çelik: Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne söyleyeceği sözü Türkiye'nin cumhurbaşkanına söylüyor

Son dakika haberi... AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'yı kınamak, lanetlemek yerine dikkatleri başka yere çekmeye çalışıldığını ifade ederek "Batı'da bu çifte standardı çok gördük." dedi. Avrupa'nın PKK'yı estetize etmek gibi bir tutumda olduğunu söylen AK Parti Sözücüsü Çelik, "PKK bölgede hesabı olanların maşasıdır..." dedi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE TEPKİ

Terörle mücadeleyi hedef almanın görülmemiş bir provokasyon olduğunu ifade eden Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne söyleyeceği sözü Türkiye'nin cumhurbaşkanına söylüyor" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" demesinin Türkiye'nin terörle mücadelesine yapılan bir saldırı olduğunu ifade eden Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

ABD'NİN 'GARA' AÇIKLAMASI

Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan GARA açıklamasına da değinen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Beklediğimiz şey bu 'eğer'li cümlenin, meşru ve egemen bir NATO müttefikiyle PKK terör örgütünü eşitleyen, son derece vahim, yanlış ve kınanması gereken ve Amerikan Dışişleri Bakanlığından da sorgulanması gereken bir ifade olduğunun farkına varılmasıdır." dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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