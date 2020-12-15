AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye sert tepki: Yaptırım kararını reddediyoruz

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasıyla ilgili ABD'nin yaptırım kararına AK Parti'den sert bir tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twittter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada," ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır." dedi.

"BİZ SINIRLARI KORURKEN DESTEĞİNİ GÖREMEDİĞİMİZ ABD..."

Çelik, şunları kaydetti:

" Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya’dan temin ettik. Bu en doğal egemenlik hakkımızdır. Türkiye kendi sınırlarını koruyor. Koruduğumuz sınırlar aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırlarıdır. Biz bu sınırları korurken desteğini göremediğimiz ABD, S-400 hava savunma sistemleri tedarik ettiğimiz için ülkemize karşı tek taraflı yaptırımlar içeren bir karar aldı"

"TÜRKİYE YOLUNA DEVAM EDECEKTİR, TÜRKİYE KARARLIDIR"

Çelik şöyle devam etti:

" Gelinen noktada uygulanan tek taraflı Amerikan yaptırımlarının oluşturacağı yegane etki, müttefikler arasındaki diyaloğu zora sokması, diplomasiyi devre dışı bırakması ve ikili ilişkilerimizi erozyona uğratması olacaktır. Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye kararlıdır."

Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD’nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız..."

"MÜTTEFİKLİK YAPTIRIM DİLİYLE DEĞİL DAYANIŞMA DİLİYLE KONUŞMAK DEMEKTİR"

"Yaptırım kararına muhatap olan kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." diyen Ömer Çelik sözlerini şunları kaydetti:

" Onlar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güçlenmesi için verilen görevleri birer vatansever olarak yerine getirdiler. Ve ülkemize hizmet etmeye devam edecekler. Türkiye yoluna devam edecektir. Milli güvenliğimiz konusunda pazarlık kabul etmiyoruz. Müttefiklerimizin sağduyulu davranması herkesin yararına olacaktır. Müttefiklik yaptırım diliyle değil dayanışma diliyle konuşmak demektir."

Açıklamalar peş peşe geldi! Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım tepkisi!

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye S-400 sebebiyle yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yaptırım kararı