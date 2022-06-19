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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Türkiye karşıtlarına destekten başka bir şey değil!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Türkiye karşıtlarına destekten başka bir şey değil!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medyadaki paylaşımına sert tepki gösterdi. Çelik, "Yüce Meclis'te görev yapan birilerinin Türkiye'nin gururu olan SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Türkiye karşıtlarına destekten başka bir şey değil!

Sosyal Medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, "Helalleşme adına bolca hayali sözler söylenirken, Türkiye'nin kazanımlarıyla hesaplaşma adına her gün yeni bir tehdit üretiyorlar. CHP'nin, kendi milletvekilleri tarafından üretilen tehdit siyasetine ve Türkiye'nin kazanımlarıyla hesaplaşma hevesine suskun kaldığı görülüyor" diyerek şunları söyledi:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Türkiye karşıtlarına destekten başka bir şey değil!

TÜRKİYE KARŞITLARINA VERİLEN DESTEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

"Son olarak bir CHP milletvekilinin Türkiye'nin milli güvenliği açısından stratejik kazanımı olan SİHA'larımızı ve Bayraktar ailesini hedef alması, husumet siyasetinden beslenen hesaplaşma arzusunun açık ifadesidir. Türkiye'nin kazanımlarına karşı tehdit siyasetidir bu. Türkiye karşıtlarını memnun eden bir husumet siyasetidir bu. SİHA'larımızdan başta terör örgütü PKK ve uzantıları ile Türkiye düşmanlarının rahatsızlığı anlaşılır bir durumdur. Dünya barışını korumaya ve terörle mücadeleye önem veren herkes için Bayraktar SİHA'ları bir güvencedir. Milli güvenliğimiz açısından güçlü bir kazanımdır. Yüce Meclis'te görev yapan birilerinin Türkiye'nin gururu olan SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değildir. Bu günler tarihi günlerdir. Dünya alt üst oluş yaşarken, Türkiye'nin milli güvenliği için elde edilmiş stratejik kazanımlara kimlerin saldırdığını görüyoruz. Bu saldırganlığın iç destekçi bulduğu yer ise maalesef yine aynı adresten geldi. Türkiye'nin kazanımlarını, hak ve menfaatlerini korumaya adanmış siyasi ahdimizi bir kere daha tazeliyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Türkiye karşıtlarına destekten başka bir şey değil!

TWITTER'DAN ASILSIZ BİR MESAJI PAYLAŞMIŞTI

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından Bayraktar SİHA'lara ilişkin asılsız bir mesajı tekrar paylaşmıştı. Tanrıkulu'nun tekrar yayınladığı mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

"Bayraktar SİHA üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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