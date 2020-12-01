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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert ifadeler: Demokrasi sorunu haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert ifadeler: Demokrasi sorunu haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek,"Sn Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir. " dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert ifadeler: Demokrasi sorunu haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü, Ömer Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine yaptığı açıklama ile sert tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir. 

Sn Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir." 

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert ifadeler: Demokrasi sorunu haline gelmiştir

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada," Bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı. Bu mal varlığı nedeniyle tehdit ediliyor ve yanıt alınıyorsa o cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur. " demişti.
 

Tayfun Altuntaş
Editör


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