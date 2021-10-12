AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet açıklamasına sert yanıt: Ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hande Fırat'a yaptığı, "Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan’ın bizzat kendi ifadeleridir. Dur bakalım daha başınıza neler gelecek dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir." açıklaması gündemdeki yerini korurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik söz konusu ifadelere ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"SİYASETİN MANİPULE EDİLDİĞİ DEVİR KAPANMIŞTIR"

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.

CHP Genel Başkanının “belli kişileri öldürmek”ten ve “siyasi cinayetler”den bahsederek Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

"TÜRKİYE’YE ZARAR VERMEKTEN KAÇINMAYAN BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜDÜR"

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye’ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür.

6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da “siyasi cinayet” spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur..."