AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kızılay'a yapılan hain saldırıya tepki

Suriye'nin kuzeyine doğru giden Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 personel şehit oldu, 1 personel ise yaralandı. Araç içinde bulunan bir personel ise yara almadan kurtuldu.

Hain saldırı acıya sebep olurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hain saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik,"Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz. Suriye’nin El bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. " dedi.

Çelik şunları kaydetti:

"Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz."

KIZILAY'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kızılay'dan 1 personelin şehit, 1 personelin ise yaralandığı hain saldırıya ilişkin yapılan açıklamada,"Çobanbey- El bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu Kızılay El bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personelimiz şehit olmuştur.

Araçta bulanan bir Kızılay personeli saldırıda yaralanmış, bir personelimiz ise saldırıyı yara almadan atlatmıştır. Saldırıda yaralanan Kızılay personeli Çobanbey’de tedavi altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan arkadaşımız ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.