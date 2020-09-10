AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin olarak, "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" dedi.

Bu açıklamaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile sert tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Macron “Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la” demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur.Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir." dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. “Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı” diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz.

Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron’dur. Macron Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter’in toplu mezarlarından sorumludur."

Çelik şu cümlelerle açıklamasını sonlandırdı:

"Macron şimdi Yunanistan’ı kullanarak Doğu Akdeniz’de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye’de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz’e taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu saldırganlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor."