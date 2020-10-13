AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'de yaz aylarında maalesef çok yoğun bir şekilde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada tabi PKK'lı bir grubun propaganda yapmaya çalışması alçakça bir şekilde buradaki acılar üzerine sevinç ortaya koyması kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur.

Bazı siyasilerin de önce duyarlılık gösterip tweet atıp sonra bunu silme şeklinde bir tavır içine girmeleri de görülmüştür. İlk günden itibaren yetkililer olayı takip ediyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yangını çıkarmaya teşebbüs ettikleri daha önce de ortaya çıkmıştı. Ancak soruşturma devam ediyor bittikten sonra ortaya çıkacaktır buradaki yangının nasıl çıktığı. Sabotaj soruşturması devam ediyor. Elimizde kesin bulgulara ulaştığımız bir tablo oluştuğunda sizleri bilgilendiririz.

Uluslararası güçler terör örgütlerini kullanıyor.

UZAKTAN EĞİTİM

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda kalacak. Velilerimizin rızası çok önemli, esnek model var. Süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz.

ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A YÖNELİK HAİN SALDIRILARI

Saati saatine takip ettiğimizi söyleyebilirim. Gence'ye bomba yağdırmak sivilleri öldürmek bu ateşkesi bozdu. Ermenistan'ın bu saldırgan tavrına sesleri çıkmıyor. Azerbaycan kendi topraklarını almak istediğinde sürekli ateşkes çağrısı yapıyorlar.

Karşımızda Paşinyan haydut devlet yönetimi var. Hukuk tanımazlık, saldırganlık, sivil kayıplar var.

Azerbaycan ordusunu, Aliyev'i Ermenistan'ın bu saldırılara karşı aldığı her tedbire karşı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türkiye onların yanında olmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın yanındayız bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ

Biz kendi kıta sahanlığımızda arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesine bağlıdır. Masada verdiğimiz cevaplar gibi sahada da verecek gücümüz var.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Cumhur ittifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Sayın Bahçeli bunu bugün net bir şekilde ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. Aynı zamanda cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayının da sayın Erdoğan olduğu Bahçeli tarafından açıklandı. Bu açıklama için sayın Bahçeli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır ve yapılacak daha çok işimiz var.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken arzu edilen şeylerden bir tanesi de erken seçimlerin gündemden kalkmasıydı. Hükümetin ve belediyelerin işlerine vatandaşın verdiği yetki çerçevesinde uzmanlaşmasıydı. Yıllar kaybeden birtakım yüklerden kurtulma arzusuydu bu. Seçimler zamanında yapılacaktır. Erken seçim gündemde değildir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ENİS BERBEROĞLU KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yerel mahkeme kendi kararında ısrar edeceğini söyledi bu hukuki bir süreç buna söylecek bir sözüm yok. TBMM’nin bir şey yapması için ortadaki kesin hükmün kalkması gerekiyor. Yeniden yargılama ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı oldu ancak bu kesin hükmü kaldırmadı.

EBA İLE İLGİLİ İDDİALAR

EBA ile ilgili olarak canlı derse katılımın 1 milyonla sınırlı olduğu söyleniyor böyle bir sınır yok. EBA başarılı olacak bu çocukları eğitilecek pandemi döneminde biz bunu da başaracağız. Canlı ders yapısı ile hizmette bu sayı 2 milyona da çıkarılabilir. Bununla ilgili çalışmaları sürdürüyorlar bunun bir sınırlandırması yok. Şu anda tüm ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitedir.

DOĞU PERİNÇEK’İN ÖCALAN İDDİASI

Bu konu kim tarafından gündeme getirilmişse ona sormak lazım. Saçma sapan bir iddiadır. Bunu gündeme almak da hiçbir şekilde gündemde olmayan bir şeye cevap vermiş konumuna düşürür. Böyle bir şey söz konusu olamaz.