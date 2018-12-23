AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Netanyahu’nun sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi biz veriyoruz. Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netenyahu" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan, İsrail'e vaaz vermesin" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twittter üzerinden cevap verdi. Çelik, "İsrail'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor. Kıbrıs konusunu gündeme getirerek Kuzey Kıbrıs'ta işgalci olduğumuzu söylemiş. Kendisine KKTC'nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye'nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız. Türkiye'nin içinde ve dışındaki Kürt köylerindeki kadın ve çocuklara yapılan zulümler diye bir bahis açmış Netanyahu. Ülkemizdeki herkes birinci sınıf vatandaştır. "Etnisite ve din temelli ulus devlet anlayışını" savunan Netanyahu bunu anlayamaz. Kendi ülkesinde istemez. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi biz veriyoruz. Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netenyahu. Bu coğrafyadan bakınca her şeyi net görüyoruz. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine kimlerin destek verdiğini net görüyoruz. Terör örgütleri konusunda kimin hangi sicile sahip olduğunu net görüyoruz. 2010 sonrası Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni keşfeden İsrail Hükümeti'nin kendi tarihi ile çelişen bu yönelimi Türkiye tarafından ibretle izlenmektedir. Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netenyahu'yu rahatsız etmesi manidardır. Netenyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek, çünkü gerçekler susmayacak. Şunu unutmasın, Cumhurbaşkanımız her cümlesiyle mazlumlara umut olmaya, zalimleri rahatsız etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA