AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal sözlerini sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu üniversitelere yönelik "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, üniversiteler ve gençlerle gurur duyduklarını ifade ederek," Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir." dedi.

"GENÇLERİMİZE DÖNÜK ÇİRKİN SÖZ YAKIŞIKSIZDIR"

"Cumhurbaşkanımız, üniversitelerimize ve gençlerimize verdiği değeri her vesileyle vurgulamaktadır. " diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimize ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır. Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz içinde yer almaktadır.

Bu vesileyle üniversitelerimizdeki gençlerimize, onları büyük bir fedakarlıkla geleceğe hazırlayan anne babalarına, tüm üniversite hocalarımıza ve çalışanlarına içtenlikle sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz."

Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na kötü haber!

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