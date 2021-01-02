AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert eleştiri: İttifak halinde ayaklanıp, kadın hakları savunuculuğuna soyundular

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i isim vermeden eleştirdi.

Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sn Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti “ittifak halinde” rahatsız etmiş.

Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor."

Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor. pic.twitter.com/TYgV6yLJbX — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 2, 2021

"GEÇMİŞLERİ NEYSE BUGÜNLERİ DE O"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o.

Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, “iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz” diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir."

"BU ZİHNİYETİN YEGANE AMACI SİYASSİ TAKKİYE YOLUYLA DEMOKRATİK KAZANIMLARI ÇALMAKTIR"

"İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, “siyasi takiyye” peşindedir!" diyen Çelik şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular. Cumhurbaşkanımızın güçlü demokrasi ve kadın hakları mücadelesi sayesinde bu despotik zihniyet de demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bu zihniyetin yegâne amacı siyasi takiyye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır."

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