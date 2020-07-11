AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Srebrenitsa açıklaması; Unutmayacağız

Srebrenitsa Soykımının 25. yılı dolayısıyla AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında,"25 yıl önce bugün Avrupa’nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa’da insanlık soykırıma uğratıldı. Sonra birileri hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye çalıştı.Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi. İnsan hakları nutukları atılmaya devam edildi." dedi.

25 yıl önce bugün Avrupa’nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde #Srebrenitsa’da insanlık soykırıma uğratıldı. Sonra birileri hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye çalıştı.

Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi. İnsan hakları nutukları atılmaya devam edildi. pic.twitter.com/uNvTzgl7hN — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 11, 2020

"HALA MEZARLARI BAŞKA YERLERDE BULUNAN ŞEHİTLER DEFNEDİLİYOR"

İnsan haklarından en çok bahsedilen bir dönemde katillerin ödüllendirildiğini belirten Çelik," Ama Srebrenitsa’da eşleri, evlatları, aileleri öldürülen anneler, dünyadan daha büyük bir mücadele verdi. Hala mezarları başka yerlerde bulunan şehitler defnediliyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA YERLERDE SREBRENİTSA OLMASIN DİYE YAŞAMALIYIZ"

Çelik cümlelerini şöyle noktaladı:

"Biz aynı zamanda bir daha başka yerlerde de Srebrenitsa olmasın diye yaşamalıyız. Yolumuzu yürürken pusulamız bunu hep hatırlatmalı bize. İnsanlığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun."

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.