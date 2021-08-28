AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Taliban ve Kabil Havalimanı açıklaması: Tabii ki Taliban ile görüşeceğiz

Programı kapsamında Adana'ya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik gazetecilerin Afganistan'da yaşanan gelişmeler hakkında sorularını yanıtlandırdı.

"TÜRKİYE'NİN ORTAYA KOYDUĞU YAKLAŞIM, AFGANİSTAN HALKININ KABUL EDECEĞİ BİR HÜKÜMET MODELİNİN ÇIKMASIDIR"

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardında yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunan Ömer Çelik, ülkede birbirleriyle çatışan yerel birtakım terör örgütleri, çok sayıda yapılar olduğunu ifade ederek, " Dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından hem meşru görülen yapılarla hem de fiili güçlerle görüşüyoruz. Tabii ki Taliban ile görüşeceğiz. Ne için görüşeceğiz? Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet çıksın, Afgan halkı geçmişte yaşadığı zorlukları yaşamasın diye. Kadın haklarına saygı konusundaki mesajlarımızı söylüyoruz, kadınlara dönük bazı uygulamalardan kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bunların olmaması gerektiğini söylüyoruz. Temel hak ve hürriyetler konusunda hassas ve dikkatli olunması, bundan geriye gidilmemesi gerektiğini, Afganistan'ın geçmişte yaşadığı acıların yaşanmaması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin ortaya koyduğu yaklaşım, Afganistan halkının meşru kabul edeceği bir hükümet modelinin çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

TALİBAN'IN KABİL HAVALİMANI TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taliban'ın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletilmesiyle ilgili gelen teklif hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Yapılan müzakereler çerçevesinde Taliban tarafından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın askeri güvenliğinin sağlanması için değil, teknik olarak işletilmesi için Türkiye'den yardım talebi var. Makamlarımız, Büyükelçiliğimiz bunu değerlendiriyorlar. İki husus var; birisi havalimanının profesyonel olarak işletilmesi, diğeri ise askeri güvenliğinin sağlanması. Askeri güvenliğinin sağlanması konusundaki seçeneği biz devre dışı bıraktık ve kahraman askerlerimiz 20 yıllık bir misyonun ardından Türkiye'ye döndüler. Teknik personeller konusunda, müzakereler çerçevesinde bahsettiğim gibi güvenlikleri öncelikli olmak üzere oradaki güçler bunu meşru kabul eder ve talepte bulunurlarsa Afganistan'ın dünyayla ilişkisi kesilmesin, Afgan halkı dünyaya entegre olmaya devam etsin, açık bir toplum haline gelme yolunda kanalları açık kalsın diye Türkiye bu desteği vermeye hazırdır. Tabii ki personelimizin güvenliği öncelikli olmak üzere, diplomatik açıdan, güvenlik açısından ve diğer açılardan uygun bir tablonun ortaya çıkması halinde."