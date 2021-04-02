Sivas Akıncılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akıncılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Sivas Gölova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bakan Elvan, AB büyükelçileri ile görüştü!Sivas Doğanşar Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Son dakika | Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş 'prim' açıklaması!Atatürk heykeline saldıran şüpheli ile ilgili yeni gelişme!Sinop Boyabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Boyabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Sinop Ayancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bakanlıktan flaş 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklamasıSinop Durağan Nüfusu 2020 - 2021 |  Durağan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: "Lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: "Lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: "Lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak var oldu ve var olmaya devam edecek.

Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiç kimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gasp edemeyecektir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT