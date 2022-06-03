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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez

Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine AK Parti'den yanıt geldi. Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Türkiye'nin mavi vatan faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunan tarafından yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, başka ülkelerin beyanlarının Türkiye'nin egemenlik hakları ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmeyeceğini dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.

Türkiye’nin 'mavi vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez.

Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların  silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır

Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir.  Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Lozan'a göre silahlandırılmaması gereken adaları ziyaret etmiş, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sonrası Türkiye'yi mavi vatan doktrini ile ilgili ABD'ye şikayet etmişti. 

Öte yandan AB zirvesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un ardından Almanya ve ABD'nin Yunanistan'a verdiği destek ülkede büyük sevinç yarattı. 

Dün ise Yunanistan'ın paylaştığı 16 haritalı bir kampanya büyük tepki toplamıştı. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki talepleri"ni gösterdiği iddia edilen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderilmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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