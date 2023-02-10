AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem bölgesinde yaşanan yağmalama olaylarına değinerek, yağma olayları karşısında açık ve net söylüyorum, son derece acımasız olacağız. Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri bir kere daha uyarıyoruz. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.

Melahat Ersoy
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden biri olan Adana'da Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi alınan depremzedelerle görüştü. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Ömer Çelik, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, Adana'nın bu süreçte hem bir lojistik üs hem de sağlık açısından bütün deprem bölgesine hizmet vermeye çalışan bir merkez haline geldiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

Sağlık çalışanların 7 gün 24 saat esasıyla insanüstü gayret gösterdiğini anlatan Çelik, bütün sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduklarını belirtti. Çelik, "Ziyaret ettiğim depremzede yaralılarımıza, hastalarımıza da sordum. Allah'a şükürler olsun buradaki sağlık hizmetlerinde hiçbir aksama yok. Şimdiye kadar Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle 150 sorti yapılarak bizzat Şehir Hastanesinin tepesine inerek hastalar taşındı. 700 hastamız helikopterle geldikleri hastanede doğrudan servislere indirildi. Yine kara yoluyla çeşitli vasıtalarla bu hastanemize bütün deprem bölgesinden hastalarımız geliyor. Ağır travmatik bir problemi olmayanlar başka illere sevk ediliyorlar. Biz hastanenin içindeyken biraz önce 3 yaşında bir evladımız yine helikopterle hastanenin tepesine indirilerek, oradan servise alındı. Allah'a şükür daha iyi olacak. Şimdiye kadar bu şekilde çevreden 3 bin 800 civarında hasta kabulü oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

"ENKAZ ALTINDAKİ CANLARI KURTARMAKLA İLGİLİ BİR GAYRET YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Ömer Çelik, Adana Havaalanı'nın bir lojistik merkez haline geldiğini ve bütün yardımların, gelen ekiplerin, bütün ihtiyaçların orada toplanıp dağıtıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin her yerinden gönüllü çalışanların olduğunu hatırlatan Çelik, her partiden belediye başkanının burada olduğunu ifade ederek, "Yine her kesimden insanımız el birliğiyle bu büyük felaketi atlatmamız için elinden gelen gayreti gösteriyor. Tabii bir yandan enkaz altındaki canları kurtarmakla ilgili bir gayret yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

"MİLYONLARCA İNSANIMIZ ETKİLENDİ"

Deprem felaketindeki son durum hakkında değerlendirme yapan Çelik şunları kaydetti:

"Neredeyse bazı ülkelerin yüz ölçümünü aşan bir yüz ölçümünde meydana gelmiş bir deprem ve devletleri aşan bir felaketle ortaya çıkmış. Bütün dünyanın acil koduyla yardım göndermeye çalıştığı bir büyük felaket söz konusu. Milyonlarca insanımız etkilendi. Tabii ki eksikler var. Tabii ki ulaşılması gereken yerler var. Büyük bir gayretle, bütün imkanları seferber edilerek hakimiyet giderek daha yoğun bir şekilde sağlanarak önceliğimiz canlarımızı kurtarmak, yaralılarımızı tedavi etmek olmak üzere. Bunun yanı sıra artçı depremler devam ettiği için evlerine giremeyen insanlarımız var. Onların barınma, gıda, temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili her gün hepimiz sahadayız. Kol kola bir şekilde onlarla birlikte olmaya devam ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

"YAĞMA İŞİNE GİRİŞENLERİ UYARIYORUZ"

Çelik, bölgedeki birkaç önemli konunun da altını çizerek, "Birincisi bu tek yağma olayları karşısında açık ve net söylüyorum, son derece acımasız olacağız. Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri bir kere daha uyarıyoruz. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Gereken tedbirleri alıyoruz ama buna rağmen bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve son derece net davranacağımızın bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

DEPREMDEN SAĞ KURTULAN ÇOCUKLAR

Depremden sağ kurtulan çocukların güvende olduklarını belirten Çelik şunları söyledi:

"Diğer bir konu çocuklarla ilgili olarak çok sayıda bir takım şer şebekeleri, spekülasyon yapıyor. Burada çocuklarımız güven altında. Herhangi bir şekilde sahiplenilmemiş ya da tek başına buralara sevk edilmiş çocuklarımıza kararlı bir şekilde sahip çıkılıyor. Öyle 'hastanelerde, hani bu çocuklar sahipsiz kaldı, bunlarla kimse ilgilenmiyor, bunlar bir takım yabancıların ellerine düşerler' gibisinden yaklaşımlar söz konusu. Bu konuda çok hassasız. Her bir çocuğumuz güçlü bir takiple, güçlü bir bakımla gözetim altında. İnşallah bu felaketi yine işte milletimizin, vatandaşımızın bu birlik duygusuyla aşacağız. Burada gördüğüm insanlarımızın depremzede, yaralı, enkazın altından çıkmış, onların gösterdiği tevekkülü, onların gösterdiği bu insani duyguları ömrümüz boyunca unutmayacağız. Kendisi enkazın altından çıkmış ama yan odadaki hastayı soruyor ya da komşusunu soruyor ya da diyor ki 'Devletimizin başına bir şey gelmesin. Biz iyiyiz' diyor. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Biz görevimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnşallah el birliğiyle bu büyük felaketi de atlatacağız."

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açık ve net konuştu: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

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