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  3. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adil Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adil Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile, ablası Nermin Öztürk'ü kaybeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adil Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi
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