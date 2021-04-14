Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adil Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ablasını kaybeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu için duyduğu üzüntüyü Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. Söz konusu paylaşımda Çelik, Karaismailoğlu'nu etiketleyerek Bakana, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Söz konusu paylaşım şu şekilde: