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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu siyasete müdahale teşebbüsüdür

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sona erdi. Emekli amiraller tarafından yayımlanan darbe imalı skandal bildirinin ele alındığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda konuşuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu siyasete müdahale teşebbüsüdür. Bu bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz"

Ayrıntılar geliyor...
 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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