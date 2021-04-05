AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu siyasete müdahale teşebbüsüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sona erdi. Emekli amiraller tarafından yayımlanan darbe imalı skandal bildirinin ele alındığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda konuşuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu siyasete müdahale teşebbüsüdür. Bu bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz"

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