AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik'

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

BIDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

"Geçen hafta siyasetin ana konusu, her siyasi partinin açıklama yaptığı şey Biden'ın açıklamalarıydı. Türkiye'ye geldiğinde verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Bu mesele bir zihniyeti göstermesi bakımından çok önemli.

"Sayın Erdoğan onların dediğini yapan, istediklerini yapan bir Cumhurbaşkanı olsaydı, onlar için demokrat bir cumhurbaşkanı olacaktı.Seçim diye darbe anlamına gelen, darbe diye seçim anlamına gelen kelimeler kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik."

"Bilin ki bunlar birine çok otokrat dediği zaman, buradan çıkan sonuç o kişinin demokrat bir devlet adamı olduğudur."

"Türkiye'deki seçim sonuçlarına karşı husumet besleyen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Amerikan siyasetindeki değer krizini göstermesi bakımından oldukça önemlidir."

Ayrıntılar birazdan...