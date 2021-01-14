AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında nereli? Ömer Çelik evli mi? Bugün gerçekleşen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı son dakika açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. 2002 yılında ilk kez Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana milletvekili olarak meclise giren Ömer Çelik hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖMER ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

15 Haziran 1968 tarihinde Adana’da doğan Ömer Çelik, ilk ve ortaokulun ardından Adana Motor Teknik Lisesi'nde lise öğrenimine başladı. Daha sonra Adana Erkek Lisesi'nden mezun olan Çelik'in baba adı Yusuf Ziya, anne adı Dudu'dur.

Şu an 53 yaşında olan Ömer Çelik, Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi alanında, Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri “Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları” başlıklı yüksek lisans tezini yazarak yüksek lisansını 1998 yılında tamamladı.

Mezun olduktan sonra siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

2002 yılından sonra AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi danışmanıdır.22., 23. ve 24. dönem AKP Adana milletvekili olarak seçildi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliklerinde bulundu. ayrıca, Türkiye-ABD Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttü.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar MKYK üyesi oldu.

Mart 2010 yılında Ak Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına geldi.

61. ve 62. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Ertuğrul Günay’ın yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atandı.

AK Parti'nin tüzüğünde yer alan 'AKP listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, kesintisiz en fazla üç dönem aynı görevi yürütebilir' maddesine istinaden Ömer Çelik, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlere katılamadı ve milletvekili olamadı.

28 Ağustos 2015 tarihinde göreve başlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilen Yalçın Topçu'ya, görevini teslim etti.

ÖMER ÇELİK EVLİ Mİ?

Ömer Çelik, halen bekardır. Çelik AK Parti 5’inci Olağan Genel Kongre’sinin ardından yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle parti sözcüsü oldu.

24 Mayıs 2016 tarihinden bu yana 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak kabinede yer alıyor.