Kabinede değişim olacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıtladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de bulunduğu AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gelecek dönemle ilgili olarak siyasi değerlendirmelerini MKYK üyeleriyle hangi beklentiler içerisinde olduğunu paylaştı. MKYK üyelerimiz de şu an da kendileri söz alarak kendi değerlendirmelerini paylaşıyor. Genel Başkanımız yeni dönemde görev alacak üyeleri açıkladı. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş bey Genel Başkanvekili olarak görev yapacak.

Geçmiş MKYK çok tarihi olaylara şahit olduğumuz bir dönemi temsil ediyordu. Örneğin 30 yıl işgal altında olan Karabağ topraklarının kurtarılmasını takip etmişti. Ayasofya'nın yeniden camii olarak işlevine dönmesi milletimizin büyük bir talebiydi, geçmiş dönemdeki MKYK takip etti. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Türkiye tarihinde çok önemli yer edinmiş gelişmeler, MKYK bunu da takip etmişti.

KABİNEDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

MYK üyelerini açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, 'kabine değişikliği olacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

''Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Benim var ya da yok demem söz konusu değil. Ne zaman yapılacağı Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir. Listelerin de çoğu zaman uydurmadır. Ankara siaysetinin bir cilvesidir''

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