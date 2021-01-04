AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Teşkilatlarımızın çalışmaları, geçen seneki hedeflere ulaşma miktarımız, yeni yılda cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme paylaştılar.

Teşkilatlarımızla ilgili değerlendirme hem genel başkanımız hem MYK için en önemli konuların başında gelmektedir. KOVİD sürecinde teşkilatlarımızla bir araya gelme noktasında çeşitli sıkıntılar oldu ama 13 Ocak'tan il kongrelerimize KOVİD önlemlerine uyarak yeniden başlıyoruz.

Yeni dönemde sizinle paylaşacağım konular çerçevesinde, demokrasi konusunda, reformlar konusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetler var.

Geçen Senenin siyasi krizi Kasım Süleymani’nin ölümüyle başlamıştı. 2020 yılı hafızalara kazınan bir sürü olayla doldu. En önemlilerinden birisi bir pandeminin olması. Yeni aşı çalışmalarıyla umuda kavuşan bir sarsıntı yarattı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARIYLA DOĞA KENDİNE GELDİ"

Yepyeni virüs ve bakteriler hayata giriyor. İnsanın doğayla uyumunu sağlayacak bir siyaset perspektifine geçilmesi önemli. Bir anlık sokağa çıkma yasaklarıyla, doğa kendine geldi. Öğrenilmesi gereken en önemli derslerden birisi doğa bizim rakibimiz değildir.

Dünya’daki olağanüstü gelişmeler karşısında Türkiye krizi sağlayacak bir büyüklükte olduğunu gösterdi. 155 ülkeye yardım yaptık. Mevlana’nın sözüyle yardımlar ulaştırıldı.

Sağlık çalışanlarımızın ne kadar fedakar olduğu görüldü. Bunu sadece meslek olarak yapmadılar. Vatanseverlik anlayışına bambaşka bir boyut kazandırmışlardır.

Şehir Hastaneleri’nin varlığı stratejik bir gücümüz olmuştur. Tabi ki milletimiz daha fazlasına layıktır.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ

En önemli olaylardan birisi de Diyarbakır annelerinin 2020 yılı içerisindeki evlat nöbetidir. Çocuklarına kavuşmak için çok asil dünyaya örnek olacak bir nöbet ortaya koydular.

Türkiye DEAŞ’la ve PKK ile mücadele eden yegane devlettir. Maalesef bazı müttefik ülkelerin çifte standardı ortaya çıktı.

SÖZCÜ'NÜN AYASOYFA MANŞETİ

Ayasofya Camii’nin açılması güçlü bir iradenin ortaya çıkması ile sağlanmıştır. Milletimiz Ayasofya Camii ile buluştur. Milletimizin sevindiğini biliyoruz. Ayasofya 2020’nin ve bütün zamanların tacı olarak gönüllerimize kazınmıştır.

Milletimizin duasına katılmanın büyük bir sevinç olduğunun farkındayız.

DOĞAL GAZ ARAMALARI

Doğal gaz arayışımız stratejik olarak oyun değiştirici bir tablo ortaya koymuştur. Bütün dünyanın dikkatini çekmiştir. Gelecek nesiller için önemli bir keşiftir.

ABD SEÇİMLERİ

ABD Başkanlık seçimleri tüm dünyayı meşgul etti. ABD demokrasisinin ağır bir değerler krizine girdiğini gördük.

LİBYA KONUSU

100 yıl aradan sonra Libya’da meşru hükümetin desteklenmesi Akdeniz’deki denklemi değiştirmiştir.

Libya ile imzalanan anlaşma neticesinde Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin garantiye alınması yönün güçlü hamle ortaya konulmuştur.

Darbeci olan toplu mezarlarından sorumlu olan Hafter güçlerinin arkasında olan Fransa’dır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

KKTC ile ilgili tartışmalar açısından da 2020 önemliydi. Cumhurbaşkanımızın seçim sonrası yaptığı ziyaret tarihidir. AB’nin Rum kesimiyle dayanışmaya girmesi yanlıştı.

G-20 ZİRVESİ

Cumhurbaşkanımız 2020’de salgın nedeniyle 2 kez toplanan G-20 zirvesine video konferans yöntemiyle mesaj gönderdi.

Bütün bu tablo içinde sayamadığım yüzlerce madde var. KOVİD sürecinde bile güçlü bir siyaset ortaya koyduk.

"BU BİR SUÇTUR, AÇIK ŞEKİLDE DARBE ÇAĞRISIDIR"

Öğretmenlere, yargı mensuplarına, çiftçilere hakaret ettiklerine şahit olduk. En önemli konulardan bir tanesi bu iktidarı seçimli ya da seçimsiz götüreceğiz şeklinde, halen Türkiye bu kadar acılar yaşamışken ortaya konmuş tavırdır. İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu açık şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur, bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Ama buna rağmen bu üsluba devam ettiler.

Kazara yapılan şeyler mi diye düşündüğünüzde, kazara yapılmadığını da görüyorsunuz. Esasında demokrasiyi vitrin süsü haline getirerek arkadaki vesayet zihniyetinin en uygun zamanda kriz zamanlarında nasıl fışkırdığını hep beraber görüyoruz.

SORU-CEVAP

FİKRİ SAĞLAR'IN BAŞÖRTÜ KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. Türbanlı bir hakimin ben adaleti sağlayacağına inanmıyorum diyor. Sosyal medyadan demokrat arkadaşlar tepki gösterdiler. Birisinin dininden bahsederek AB'de, şu dinden olan hakimin ben adaleti sağlayacağına inanmıyorum dese nasıl bir tavır ortaya koyulur?

Çok üzücüdür. Genç kızlar geçmişte hayatlarının en önemli dönemlerini kaybetti. Neonazilerin konuşacağı üslupla konuşuyorlar. Ben üniversitede hizmet alan veren ayrımı yapıyorum, ben türban ve başörtüsü ayrımı yapıyorum...

Bir kere kadınlar konusunda saygılı bir dil konuşmayan hele kadınları hedef gösteren birinin ne demokrat ne medeni olması mümkündür.

Her şeyden önce bu saldırgan dilinin bırakılması gerekir. Bu alenen kadın haklarına saldırıdır. Çünkü bunun sonu yok. Bu kadar acı ödenmiş, nesiller kaybolmuş. Hala utanmadan böyle bir faşist saldırı gerçekleştirebiliyor.

Sonra diyor ki, "bu bir ifade özgürlüğü" Ne zamandan beri kini tahrik etmek ifade özgürlüğü oluyor?

Bunun karşısında susanlar, ancak biz tepki verdikten sonra veriyorlar. Emin olun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği demokrasi mücadelesi başarıya ulaşmasaydı, bunların hiçbiri bugün artık bu haklar verilmiştir buradan geri dönmeyelim de demezdi.

Ama şöyle bir hayrı olmuştur. Bazen düşünülüyor, bu mevzular geride kalmıştır gibi.

AK Parti bedeli ödeyenlerin başında gelir. Partimiz kapatılmaya çalıştı, bunu aştık. Cumhurbaşkanımıza, kamuoyunun bildiği bilmediği bir sürü tehditte bulunuldu, onların hepsini aştık. 27 Nisan'da muhtıra verilmeye çalışıldı onu iade ettik kağıt parçasına çevirdik. Sonuçta demokratik bir olgunlukla bu aşılmış.

Cumhuriyetin ideali kadınları okutmaktır, kadınların kamusal alana çıkmasıdır kimlikleri ne olursa olsun. Bu bakımdan kadın haklarının bu mücadelesi verilirken, mevcut siyasi liderler içerisinde hiç kimse Cumhurbaşkanımıza yaklaşamaz.

Cumhurbaşkanımız şunu söylediğinde, bunların siyasi takiyesini yüzüne vurduğunda hep beraber tepki veriyorlar.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN DARBE SÖYLEMİNE TEPKİ

Şimdi bir başkası çıkmış. "Erdoğan seçimle gitmez, o da doğal afet olması lazım. O da Avustralya gibi büyük yangın olması lazım" diye.

Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Darbe bir millete yapılacak en büyük kötülüktür. Darbe, bir millete düşmanın yapamadığı düşmanlığı yapma mekanizmasıdır. Darbe bir milletin namusuna saldırısıdır. Bunu ağzına alan kişinin vatanseverlikle hiçbir ilgisinin olmadığı açıktır.

İLKER BAŞBUĞ'UN SÖZLERİ

İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamalar... Diyor ki, "Erken seçim olsaydı diyor 27 Mayıs darbesi olmazdı diyor. Sonra darbenin iyi bir şey olmadığını söylüyor. Fakat garip olan şu, CIA başkanına atıf yaparak erken seçim olsaydı darbe olmazdı, arkasından da CIA Başkanını da dediği gibi CHP iktidara gelecekti diye bir mantık çıkıyor. Zoraki demokratlık bir yere kadar. Kokteyl demokratlık olmuyor.

Daha vahimi de şudur. Darbe girişimleri konusunda mukayese yapıyor. Darbenin aması olmaz. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü, bu kırmızı, bu yeşil gibi etkiletleme yapıyorsanız burada demokratlık çıkmaz.

Darbe milletine silah çekmektir, darbe emri alçaklıktır bitti. Bunun iyisi kötüsü yok. En son Fetullahçı terör örgütüne verilen cevap her darbeye yapılması gereken muameleyi göstermiştir."

Ayrıntılar geliyor...