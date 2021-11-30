AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası konuştu: Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"3 Aralık Engelliler Günü'nde 750 civarı engelli öğretmen ataması yapılacak.

Adalet Bakanımız açıkladı yeni mahkemeler devreye girecek. Vatandaşımızın adalete erişimini sağlayacak.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyareti ile yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

12 Şubat 193'te Atatürk yeni Türkiye vurgusu yapıyor. Fransızlara çağrı yapıyor. Herhangi kapitülasyon çağrısının dostane olmayacağını, ne pahasına olursa olsun sona erdireceğini söylüyor. 'Eylemlerimizi harekete geçiren şey tam bağımsızlığımızdır.' diyor. O günün zor şartları milletvekilimizin İngiliz arşivlerinde bulmasıyla ortaya çıktı.

Türkiye, Azeri kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek verdiğinde cihatçıları oraya gönderdi denildi.

Terörle mücadele son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren Operasyonlarının son - bahar kış kısmı devam ediyor.

MİT, Katar İstihbaratı ile Libya'da alıkonulan vatandaşlarımızı kurtardı.

Cumhurbaşkanımız iç ve dış meseleler ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kararlı bir şekilde politikalar uygulanmaya devam edecek.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR

Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması sorgulama konusu değil. Önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır. Bu apaçık gerçek.

Onların döneminde vesayet kurumu olarak algılanıyordu. MGK ekonomiyi ulusal güvenlik olarak ele alabilir.

CHP'nin tezkereye 'hayır' demesi çok şaşırtıcı oldu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Tabii ki bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var, sendikaların görüşleri var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken herhangi bir şekilde onların sahasına girmekten kaçınmak isterim. Hakkaniyetli, makul bir asgari ücret tablosunun ortaya çıkarılması için bunu gerçekleştirecek bütün enstrümanların değerlendirilmesi gerektiğini, hangisinin seçileceği kuşkusuz burada sendikalar, bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kuşkusuz AK Parti MYK'sı geçen sefer ve bugün konuyu değerlendirdi. Çeşitli görüşler ortaya koyuldu, belli görüşler olgunlaşıyor. Bizim siyaset ortamımızla ilgili ortaya koyduğumuz bir yaklaşımdır. Rakam şu olmalı gibi söylemem doğru olmaz. Kuşkusuz bizim bir yaklaşımımız var. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz.