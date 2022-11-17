AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir"

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama vesilesiyle sosyal medya hesabından terörle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir. Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir. Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur. Türkiye bir güven ülkesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir

TERÖRLE MÜCADELEMİZ BEDELİ NE OLURSA OLSUN SONUNA KADAR SÜRECEKTİR"

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da İstiklal Caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz. Güvenlik güçlerimiz son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tespit edip yakalamıştır. Bu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha göstermiştir. Buna karşılık, vatandaşlarımızı temsil noktasında sorumluluğu bulunan bazı siyasi çevrelerin ve kişilerin, devletimizin kurumlarından çok şaibeli odakların yanıltıcı beyanatlarını, sözde analizlerini ve manipülatif değerlendirmelerini esas almaları son derece vahimdir.

Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir. Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir. Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur. Türkiye bir güven ülkesidir. Terörle mücadele konusunda milletimiz bir ve bütündür. Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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