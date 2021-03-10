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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti hesabını soracaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti hesabını soracaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Papa'nın Irak ziyareti sırasında yaşanan harita krizi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti hesabını soracaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Papa'nın Irak ziyareti sırasında yaşanan harita krizi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

AK Parti Sözcüsü Çelik paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Papa'nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y'nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir.Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur."

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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