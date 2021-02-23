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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Berat Albayrak' tepkisi!

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Berat Albayrak ile ilgili iftiralarına ilişkin "Maalesef aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorlar. Sayın Albayrak'tan bahsederken sürekli aile ilişkilerini hedef alan bir yaklaşım içerisine girmeniz ahlaki değil." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Berat Albayrak' tepkisi!

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti genel merkezinde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin her zaman mazlumların sığınağı olduğunu söyledi. "Suriye'den, Irak'tan ölümden kaçan insanlar ülkemize sığındı ve bu büyük millet bir kez daha mazlumların sığınağı olduğunu göstererek ölümden kaçanlara sahip çıktı." ifadelerini kullanan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Maalesef sayın Kılıçdaroğlu, bugün bu insanları hedef gösteren bir yaklaşım içerisine giriyor. Bu sözleri biz genelde Avrupa'nın sağından duyuyoruz." ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Berat Albayrak ile ilgili iftiralarına ilişkin konuşan Çelik, "Maalesef aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorlar. Sayın Albayrak'tan bahsederken sürekli aile ilişkilerini hedef alan bir yaklaşım içerisine girmeniz ahlaki değil. Siyasi pozisyonları gereği muhalefet tabii ki eleştirecek. Ama siz bunu aile ilişkileri üzerinden sürdürmeye devam ettiğiniz zaman gayriahlaki bir iş yapıyorsunuz. 'CHP'deki taciz iddialarını ne yaptınız' diye sorsak hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldıran bir tutum takınıyorlar." dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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