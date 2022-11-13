Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'nin KKTC açıklamalarına tepki! "Haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği tarafından KKTC'ye yönelik yapılan açıklamalar sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'nin KKTC açıklamalarına tepki! "Haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılması karşı yaptığı açıklama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak AB'ye tepki göstererek "Açıklamalar yok hükmündedir" dedi.Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'nin KKTC açıklamalarına tepki! Haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir. Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur. Avrupa Birliği’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'nin KKTC açıklamalarına tepki! Haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır

AB SÖZCÜSÜ'NÜN KKTC AÇIKLAMASI

Özbekistan'da düzenlenen zirvede Türk Devletleri Teşkilatı'na KKTC'nin gözlemci üye olarak katılması Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano tarafından "Avrupa Birliği, Türkiye'nin, uluslararası alanda tanınmayan ve 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak adlandırılan Kıbrıs Türk ayrılıkçı varlığının Türk Devletleri Örgütü'nde gözlemci olarak kabul edilmesine ilişkin açıklamalarını reddediyor. AB, en yüksek siyasi düzey de dahil olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıdığını defalarca belirtmiştir. Kıbrıs Türk ayrılıkçı tarafının, uluslararası alanda tanınmasını kolaylaştıracak herhangi bir eylem, Birleşmiş Milletler himayesinde barış görüşmelerinin sürdürülmesine elverişli bir ortam yaratma çabalarına ciddi şekilde zarar vermektedir. AB, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona dayalı olarak, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca ve AB'nin dayandığı ilkelere uygun olarak kapsamlı bir şekilde çözülmesinden yanadır. Bunun başka bir alternatifi yok." şeklinde açıklama yapılmıştı.

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