AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Yakın zamanda teröre karşı annelerin güçlü bir çığlını duymuştuk Diyarbakır'da.

Dün önemli bir gelişme meydana geldi. DEAŞ liderinin öldürüldüğü açıklandı. En çok Müslümanlara zarar veren örgüt. İnsanlığa karşı suç işleyen bir örgüt. DEAŞ liderinin öldürülmesi terörle mücadele noktasında bir dönüm noktası. Umarız bütün terör örgütlerine karşı aynı ilkeli yaklaşım devam eder

Dünkü terörle mücadele eylemi gerçekleşirken Türkiye başkan Trump'ın da belirttiği şekilde yüksek koordinasyon içerisinde olmuştur. ABD uçakları Fırat Kalkanı bölgemizden uçuş yapmışlardır. TSK gerekli koordinasyonu ve yardımı kendilerine sağlamıştır.

Barış Pınarı Harekatı başladığı zaman DEAŞ'la mücadeleyi zaafa uğratacağı iddia ediliyordu. YPG unsurlarını bunu yapıyorlardı. Görüldüğü gibi Barış Pınarı Harakatı'ndan sonra Bağdadi öldürüldü.

Barış Pınarı Operasyonu DEAŞ'la mücadeleyi zayıflatmadı tam tersine güçlendirdi.

DEAŞ'tan çok acı çektik.

DEAŞ'in yok edilmesi için ideolojik mücadele önemlidir.

İncirlik Hava Üssü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol üstlenmiştir.

YPG terör örgütünün varlığı DEAŞ'ın zemin bulmasına imkan vermektedir.

DEAŞ neyse YPG de aynısıdır.

Suriyeli mültecilerin durumu

AB en çok sınıfta kalmış mekanizmadır.

Güvenli bölgeye pozitif katkı sağlanması gerekiyor.

Ülkelerine dönmeleri sağlanmalı.

Terör örgütlerinin bu çocukları insan deposu olarak kullanmasının önüne geçilmeli.

Türkiye mülteci kampı haline getirilmiş bir memleket olarak görülmemeli.

Dönüş süreci BM ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmalı.

(Avrupa'da Türklere saldırı) Şiddet eylemlerini kınıyoruz. Alman makamlarına tedbir almadıkları için teessüflerimizi iletiyoruz. Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz

(Teröristlere verilen silahlar) Uzun toplantının ardından bir mutabakat ortaya çıktı. YPG'ye gönderilen bütün silahların toplanması ABD'nin sorumluluğunda. 30 bin TIR bir müttefikimiz tarafından terör örgütüne gönderilmiştir. Brüksel'deki NATO toplantısında bunu muhatabına iletti. Bununla ilgili günlük olarak kendilerinden bilgi beklediğimizi ifade ediyoruz.

(Trump'ın tepki çeken mektubu) Saygı sınırlarını aşan mektup kabul edilemez. Bütün bunlar 13 Kasım'da muhatabıyla görüşülecek.