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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

RUMLARIN KKTC BAYRAĞI YAKMASINA TEPKİ

- Bu şekilde çirkin eylemleri kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir.

- Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı. Kur'an'ı Kerim'in yakılmasını kınıyoruz.

USTA OYUNCU YILDIZ KENTER'İN VEFATI

Kendisine rahmet diliyoruz. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağ olsun.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK KONUSU

- Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.

- İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz. 

- Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

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