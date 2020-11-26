AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü Kararlarlarına ilişkin açıklama
15 Temmuz hain darbe girişiminde rol alan şahısların yargılandığı Akıncı Üssü davasında verilen kararları değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 26, 2020
TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.