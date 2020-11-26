AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü Kararlarlarına ilişkin açıklama

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı.

TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.