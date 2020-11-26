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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü Kararlarlarına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü Kararlarlarına ilişkin açıklama

15 Temmuz hain darbe girişiminde rol alan şahısların yargılandığı Akıncı Üssü davasında verilen kararları değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü Kararlarlarına ilişkin açıklama
Berna Akkaya
Editör


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