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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' açıklaması

Ayasofya'daki kültürel mirasın sonuna kadar korunacağını kaydeden Çelik, CHP'nin sessizliğiyle ilgili, ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınına katılarak Ayasofya Camii ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin kararla ilgili henüz bir açıklama yapmadığına dikkat çekerek, ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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