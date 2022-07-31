Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cem evlerine yapılan saldırıları kınadı! "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır"

Ankara dün meydana gelen olayda bir zanlı üç ayrı noktada bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde saldırılarda bulunmuştu. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganın güvenlik kameralarına yansıması sonra kısa sürede Eskişehir'e giderken yakalanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Çankaya’da bir, Mamak'ta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır." ifadeleri ile bildirmişti.

"BU SALDIRI VE PROVAKASYONLARIN AMACI BELLİDİR"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları kınayarak "Canlarımıza geçmiş olsun. Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir."

"Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun." şeklinde açıklamalarda bulundu

Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir.



Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 31, 2022