Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cihan Kolivar'ın ekmek sözlerine tepki: "Başlı başına nefret siyasetidir"

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmek üzerinden yapmaya çalıştığı nefret konuşmasına Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

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Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu HT360 programına katılan Ekrem Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın programda yaptığı skandal açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. O açıklamalar sonrasında Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te açıklama geldi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cihan Kolivar'ın ekmek sözlerine tepki: Başlı başına nefret siyasetidir

"EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDA MADDESİDİR"

Cihan Kolivar dün katıldığı programda "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. "Bu bilimsel, bir şey konuşuyorum. Ezber konuşmuyorum ben. Türkiye'de ekmek kişi başı tüketim 210 kg. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya'da 45-50 kg. "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. " şeklinde konuşarak skandala imza atmıştı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cihan Kolivar'ın ekmek sözlerine tepki: Başlı başına nefret siyasetidir

"HADSİZLİKTİR"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik o sözler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir." ifadelerini kullandı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor"

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