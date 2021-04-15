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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Dendias'a tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Dendias'a tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye hakkında sarf ettiği skandal sözlere tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Dendias'a tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında yapılan görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Yunan Bakan'în Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söylemesi gerginliğe neden oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye ile ilgili skandal sözlerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Paylaşımında "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir." ifadesine yer veren Çelik, "Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz." notunu düştü.

AK Parti Sözcüsü Çelik, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasinin bulunmayacağını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Dendias'a tepki!

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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