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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş tepki: Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş tepki: Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektir

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarsa bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransız Lafarge firmasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş tepki: Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 18.55'te parti genel merkezinde başlayan toplantı  sona erdi. Toplantıda bölgesel konular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durum ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamada bulundu.

Fransız Lafarge firmasına ilişkin konuşan Çelik, firmanın Gizli Servisi'n bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklediğini söyledi. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Lafarge firmasına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde: 

"Şimdi yeni bir şey çıktı. Fransız Lafarge firması, Gizli Servisi'nin bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklemiş. Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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