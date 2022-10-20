AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gençlere: "Gençlerin iradesinin ülke yönetimine hakim olmasını istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da gerçekleştirilen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"na katıldı. Etkinlikte konuşan ve gençlere seslenen Çelik, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye diyerek tarihte alacakları en büyük dersi vereceksiniz" şeklinde konuştu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gençlere: "Gençlerin iradesinin ülke yönetimine hakim olmasını istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"na katılarak konuşma gerçekleştirdi. Gençlere hitap eden Çelik, "İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz açısından heyecan verici ve tarihi günler. Cumhuriyetin 100'üncü yılında oy kullanacaksınız ve Türkiye Yüzyılına imza atacaksınız. Ben Cumhuriyetin 100'üncü yılında oy kullandım ve Türkiye Yüzyılına imza attım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gençlere: "Gençlerin iradesinin ülke yönetimine hakim olmasını istiyoruz"

"DEVRİMCİ AMA MUHAFAZAKAR BİR PARTİYİZ"

"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" kampanyası kapsamında Ankara Altın Mekan Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gençlere hitap etti. Etkinlik çerçevesinde konuşma yapan Çelik şu ifadelere yer verdi:

"Biz statüko karşısında devrimci ama bizi biz yapan değerler konusunda muhafazakar bir partiyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'li gençleri 'muhafazakar devrimciler' olarak nitelendirdiğini söyleyen Çelik, "Biz siyasi olarak muhafazakar bir parti değiliz. Bizim muhafazakarlığımız kültürel bir muhafazakarlıktır. Bunu da genelde bir tutuculuk ve statükoculuk olarak anlatırlar. Biz statüko karşısında devrimci ama bizi biz yapan değerler konusunda muhafazakar bir partiyiz"

"ONLARI SANDIĞA GÖMECEKSİNİZ"

"Sizden önceki nesillerin hayatlarını yasaklarla çalanlara, bu ülkenin evlatlarını krizlerle heba edenlere, bu ülkenin gençlerine sokak kavgalarını ya da dağı adres gösterenler de 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye diyerek tarihte alacakları en büyük dersi vereceksiniz, onları sandığa gömeceksiniz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gençlere: "Gençlerin iradesinin ülke yönetimine hakim olmasını istiyoruz"

"AK PARTİ YAŞ ALIR AMA YAŞLANMAZ"

"Gençlerin iradesinin ülke yönetimine hakim olmasını istiyoruz" diyen Çelik, "AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti yaş alır ama yaşlanmaz. Biz zaman geçtikçe enerjisi artan bir partiyiz. Başkaları için seçim bir kabustur bizim içinse seçim bir düğündür bir bayramdır"

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