AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Valiye militan diyen faşistin ta kendisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

Çok konuşulan bir fotoğraf filyasyon ekipleri Tunceli'de bu şartlarla çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu meseleye insani hassasiyetle de baktıklarını gösteriyor bu fotoğraf. Sanki aya iniş, astronotları gösteren bir fotoğraf gibi... Tüm engelleri aşarak nasıl ulaştıklarını gösteren bir tablo.

Kongrelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın online katıldığı, genel başkan yardımcılarımızın, bakan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz.

Gerçekten olağanüstü bir coşku var katılımda. Gördüğümüz coşkudan çok büyük bir memnuniyet duyduğumuzu söyleyebiliriz.

AK Parti teşkilatlarına baktığınızda demokratik motivasyondan büyük bir gurur duyduğumuzu söyleyebiliriz.

Tecrübe ve yenilenme arasında dengelenme oluyor.

Geçen haftalardaki en önemli gündemlerimizden bir tanesi, maalesef Türk devlet ve siyaset hayatında görülmeyen bir yıkım siyasetiyle karşı karşıyayız.

CHP'nin bu dilinin muhalif bir siyaset değil yıkım siyaseti olduğunu ifade etmiştik.

"HUSUMET SİYASETİ CHP'DE YAZILIM HALİNE GETİRİLMİŞTİR"

Bugün Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından anlıyoruz ki nefret ve husumet siyaseti CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından bir yazılım haline getirilmiştir. Bu yazılım, her gün yeni 'aplikasyon'lar üreterek nefreti, husumeti artırmak şeklinde bir tavır ortaya koyuyor.

Geçmişte CHP'ye emek verenlerin fikir üretenlerin tüm emeklerinin gasp edildiğini, Kılıçdaroğlu döneminde Avrupa'nın aşırı sağcılarıyla yarışan bir siyasi dil kullanıldığını kayda geçirmek gerekiyor.

Bugün entresan bir hafıza yoksunluğu ile yapılmış bir basın toplantısıydı. Diyor ki; 'AK Parti ne yapamak istedi de engel olduk?'

Ne zaman iyi bir şey gerçekleştirsek, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne gitmek şeklinde bir tutum sergilediniz.

Bu sorunun yanıtı açıktır. Gücünüz yetseydi hepsine engel olacaktınız. Millet size izin vermedi.

(Kılıçdaroğlu) Avrupa'daki sosyal demokrat partiler liginden aşırı sağcılar liginin üst sıralarına tırmanmak şeklinde siyasi tutum sergiliyor

"NAZİ AĞZIYLA KONUŞMAYI BIRAKMALARI LAZIM"

Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor.

Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım.

(Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Devamı gelecek...