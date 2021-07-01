AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e sert tepki: Bu ifade milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir!

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan AK Parti İstişare Toplantısı'nın sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz törenlerinden Elmalı davasına dek birçok konuya değinen Çelik, Akşener'in 'sömürge valisi' ifadeleri hakkında da "Bu ifade milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Biz kurumlarla ilgili olarak nerede duracağımızı, eleştirisi sınırı ile hakaret sınırını siyasetçi belirleyemezse öyle bir atmosfer ortaya çıkar ki siyasetçi meşruiyet alanını zedeler." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları;

"Kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'ta 20 Temmuz'da törenlerine katılacak. AK Parti MYK'sı orada olacak, çok güçlü bir katılım sağlayacağız. KKTC'nin yanında olduğumuzu AK Parti de orada olarak gösterecek. İç ve dış konulara ilişkin değerlendirmeler oldu. Gençlerimizin, çiftçilerimiz, işçilerimizin, kadınlarımızın görüşleri değerlendirmeleri yapılarak not alınması sağlandı. Ekim-kasım ayında yeni bir tur başlayacak.

15 TEMMUZ TÖRENLERİ

15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarıyla, milletimizin direnişiyle, milletimizin darbe girişimini bertaraf ettiği milli bir gün. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla anılacak. Her sene Cumhurbaşkanımızın katılmasıyla değerlendirilen milli bir günümüz.

20 TEMMUZ TÖRENLERİ

20 Temmuz törenlerine Cumhurbaşkanımız daha önce de katılıyordu. Bu sene önemli bir anlamı olacak. KKTC'ye yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC'nin yanında olduğunu bu sene daha anlamlı şekilde gösterecek.

MERAL AKŞENER'İN 'SÖMÜRGE VALİSİ' İFADESİ

Sömürge valisi ifadesi yakışıksız bir ifadedir. Doğru ve ahlaki kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı milletimizin oylarıyla seçilmiştir, Türk devletini temsil etmektedir, orduların başkomutanıdır. Bu ifade milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Biz kurumlarla ilgili olarak nerede duracağımızı, eleştirisi sınırı ile hakaret sınırını siyasetçi belirleyemezse öyle bir atmosfer ortaya çıkar ki siyasetçi meşruiyet alanını zedeler.

ELMALI DAVASI

Hepimizi çok üzen olaylar bunlar. Vicdani hassasiyetlerin yüksek olması takdire şayan. Elmalı davasına sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Davayı yakından takip ediyoruz. Biz dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Biz hassasiyeti ortaya koyarız sürecin yürütülmesi yargının işi. HSK soruşturma açmıştır. Hepsini yakın bir hassasiyetle takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Dosya ile ilgili kendimiz hüküm veremiyoruz."

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