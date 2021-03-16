AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde kendisine atıfla söylediği "Hayatın korkuyla geçti, korkaksın, bitkinsin" sözlerini anımsatarak skandal bir açıklamada bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "AK Parti Gençlik Kolları'ndaki bütün gençleri seviyorum, sevgi ve saygımı gönderiyorum. Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz ama Erdoğan benden korkuyor. Çünkü onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Çok iyi biliyor ki, onu madara edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı açıklama eleştiri de bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu, AK Parti Gençlik Kolları'na seslenmiş: “Ben tabii AK Parti’nin Gençlik Kollarındaki bütün gençleri seviyorum, onlara sevgimi, saygımı da gönderiyorum. Onlara şunu söylemek isterim: Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz, ama Erdoğan benden korkuyor.” demiş.

Ak Gençlik dün Kılıçdaroğlu’na muhteşem gençlik kolları kongremizle tarihi cevapları vermişti. Ama yine anlamamış. Ak Gençlik, Kılıçdaroğlu’nun espri yapma kabiliyetsizliğine not vererek “Otur, sıfır!” diyor.

Ak Gençlik dünkü muhteşem kongremizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde “İnandığın yolda yürü” diyerek cesaretini tüm dünyaya bir kere daha ilan etti. Korkaklara dün gereken cevapları Ak Gençler verdi.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor.” demiş. Cumhurbaşkanımızın, 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan biriyle televizyon kanalına çıkarak israf edecek vakti yok.

Kim neden korkuyor milletimiz ve tüm dünya 15 Temmuz gecesi net şekilde gördü. 15 Temmuz’da tankların arasından kaçanlar, her milli meselede dış odaklara ülkemizi şikayet edenler, yabancı ülkelerin kapısında demokrasi “dilenenler”, Ak Gençlik'e cesaretten bahsedemezler.

Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çevirmiş, her türlü vesayeti bu milletin üzerinden söküp atmış, 15 Temmuz gecesi tanklara karşı yürümüş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretini, cesaretin sözlük anlamını bile bilmeyenler sorgulayamaz."