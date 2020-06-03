AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'de provokasyona geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Gerek ulusal siyasette, gerek küresel siyasetteki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Anadolu insanının teşebbüs gücünü daha da artırmak üzere kurulmuş MÜSİAD'ın 30'uncu yılındayız.

Bugün tabi önemli bir gün. Sağlık kahramanlarımızdan hemşirelerimizin günü. Bugün Florence Nightingale'e atıfla kutlanıyor. Kendisinin İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda da görevi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir ülke, resmen itiraf ederek 'yaşlılarımızı koruyamadık' dedi. Bu tespiti haklı kılacak şekilde gerek müdahale, gerek yoğun bakımdaki hazırlıkların virüsten kaynaklandığı söylenen ölümlerde yer tuttuğunu gözlüyoruz.

Adalet, özgürlük için bütün dünyada 'Nefes alamıyorum' sloganları yükseldi. Her türlü ırk din karşısında bu ayrımcılığa karşı olmaktır. Amerikan halkının başlattığı gösterilerde eşitlik talebinin Amerikan demokrasi açısından doğru buluyoruz.

Hem bu ırklığı yapanların mahkum edilmesi gerekiyor. 19. yy mücadelesinde kölelik karşıtları bunu kazansa da bu devam ediyor.

Hem Amerika da hem Avrupa'da tehdit içerideki ırkçılardan yükseliyor.

Bu değişimin olması gerekiyordu ama maalesef ırkçı yükseliş siyasi olarak istismar etmekle büyümesine yol açıldı.

TRT World ekibine bir saldırı oldu. Gazetecilik görevini yapan TRT ailesine geçmiş olsun diliyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz.

Amerika'daki kamu düzenini yerle bir etmeye çalışan gösterilerin de karşısında olduğumuzu yeniliyoruz. Kamu düzenini bozacak şekilde, insanların evlerini iş yerlerini yağmalayanlara da tamamen karşı olduğumu dile getirmek istiyoruz.

Türkiye'de provokasyona geçit vermeyeceğiz.

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