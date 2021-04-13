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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal ramazan ayı paylaşımına tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal ramazan ayı paylaşımına tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslamofobik Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal ramazan ayı paylaşımına tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tweitter hesabından yaptığı açıklamada İslamofobik Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders, yaptığı skandal paylaşımda "İslam'ı durdurun. Ramazan'ı durdur" yazdı.

Wilders'ın paylaşımını alıntılayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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