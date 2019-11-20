AK Parti Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için düğmeye bastı

Suriye'de yaşanan savaş sebebiyle kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmenlerin, ülkelerine gönüllü dönüşlerinin sağlanması ve düzensiz göçle mücadele konusunda yeni adımlar atılıyor.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu "Torba teklif", kaçak göçle mücadele, ihracatçılara verilen yeşil pasaportun süresinin uzatılması, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanmasına yönelik uyum hükümlerini içeriyor.

Teklife göre kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye'ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişi yasaklanacak. Türkiye'ye yasal giriş veya çıkışla ilgili hükümleri ihlal edenlerin yanı sıra, bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler de sınır dışı edilecek.

ÜLKESİNE DÖNENLERE PARA YARDIMI

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; Türkiye'den ayrılmaları için tanınan sürede ülkeden çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilikler tarafından idari gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek. Ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlere ayni veya nakdi destek sağlanacak. Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgeleri ikamet izni yerine geçecek.

EVİNE GİDEN SURİYELİYE KIZILAY'DAN DESTEK

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne destek olacaklarını belirtti. Kınık, şunları kaydetti: "Elimizden geldiği kadar Türkiye'de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak, bu süreci kolaylaştırıcı olacağız.

Suriye içinde altyapı, sağlık, bakım, gıda destek hizmetlerinin düzenli verilebilmesi ve Türkiye’den gönüllü olarak bu bölgeye gitmek isteyen Suriyeli vatandaşların eve dönüş sürecine destek olunması noktasında çalışacağız. Şu an dönüşler başladı. PKK/YPG terör örgütünün işgalinden sonra özellikle Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden ülkemize kaçmak zorunda kalan insanlar, Türkiye’den tekrar o bölgelere dönüyor, tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra temizlenen Afrin'e döndükleri gibi."

Kerem Kınık, güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlandıktan sonra bu bölgelere dönüşün daha da artacağını düşündüklerini belirterek "Bu bölgeye iki milyon insan dönebilir. Altyapısı, arazisi, devletimizin iskan politikaları itibarıyla bu bölge iki milyon insanı çok rahat kaldırır ancak dünyanın destek vermesine bağlı" dedi.