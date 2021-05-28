AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Dağ'dan CHP'ye tepki!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi.

Cumhuriyet halk Partisi'nin belediyeciliğinin özetini beceriksizliklerinin suçunu hükümete atmak olarak yorumlayan Dağ, belediyeler bahanelerle değil, icraatle yönetilir ifadesini kullandı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

"CHP, belediyeciliği ve millete hizmet etmeyi bilmiyor. Bilmedikleri ve beceremedikleri için tek çare olarak yalan ve çarpıtmalara başvuruyorlar. Gerçekleri dile getirenleri ise dinlemiyor, susturmaya çalışıyorlar.

Biz doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. İşte hakikatler:

CHP belediyeciliğinin özeti, beceriksizliklerinin suçunu hükümete atmalarıdır. Bekledikleri merkezi idare payından daha fazlası verilmesine ve faydalı tüm işlerde destek almalarına rağmen hakikatleri çarpıtıyorlar.

Belediyeler bahanelerle değil, icraatle yönetilir.

CHP’li belediyelerin ortak özelliği, göreve geldikten sonra seçim öncesi vaatlerinin tam aksinde davranmalarıdır. "Liyakat" söylemini dilinden düşürmeyen CHP'nin liyakat anlayışı, meğerse partizanları ve ortakları ile kadrolaşmakmış.

Kurgu ve propagandalara ayırdıkları vaktitleri icraatlara ayırmıyorlar. Yaptıkları araç şovuna rağmen daha fazla araç kiralayarak iddia ettikleri israfı kendileri yapıyor.

Memlekette dikili taşları olmadığı için musluk açmayı büyük bir icraat zannediyorlar ve bunun için tören düzenliyorlar. Törende hediye edilen maket musluktan daha pahalı."