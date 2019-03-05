AK Parti Tekkeköy SKM’ye görkemli açılış

AK Parti Tekkeköy Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Tekkeköy ilçesi Meskenler mevkindeki SKM'nin açılışında konuşan AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, açılışa gelen herkese teşekkür etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunmak için kürsüye gelen Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Havai fişekler eşliğinde konuşmasına başlayan Başkan Togar, Tekkeköy'de hayalleri gerçeğe çevirdiklerini söyledi. Belediyenin 150 milyon lira borcu olduğunun söylendiğini ifade eden Başkan Togar, "Herkesin huzurunda söylüyorum. Bu belediyenin 150 milyon lira borcu varsa ben yarın sabah belediye başkanlığı görevimden ve belediye başkan adaylığımdan istifa etmezsem adam değilim. Bu belediyenin böyle bir borcu yoksa ispat edemezlerse onları size havale ediyorum. Batmış belediyeye talip olunmaz. Bu belediyeye 5 yıldır yüzlerce iftira atıldı. Tekkeköy Belediyesinde 5 yıldır bir kez bile Sayıştay müfettişi görmedim. Bu belediyenin toplam 40 milyon lira borcu var. Gelecek 5 yıl bundan çok daha parlak olacak. Bunun 5 katı kadar hizmetlerle sizlere hizmetkar olacağım" dedi.

"Trenden inenlere prim vermeyelim"

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ise vatandaşları 31 Mart günü sandıklara oy vermeye davet ederek, "Biz aynı yolun yolcusu, aynı trenin içerisinde yol alan arkadaşlarız. Trenin ister birinci vagonunda, ister ikinci vagonunda, ister onuncu vagonunda olalım ama trenden inmeyelim. Trenden inenlere de prim vermeyelim" diye konuştu.

"Yerel seçimler çok önemli"

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak da, yerel seçim önemine dikkat çekerek, "Sayın Genel b

Gaşkanımızın, "Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlenip yaşamasına ihtiyacı var" diye bir sözü var. Bu sistemin yaşayıp güçlenmesi için, güneyimizde oluşan beka sorununun ortadan kalkması için yüce Türk milletinin gelecekte yüzyıllara, bin yıllara mührünü vurması için 31 Mart seçimlerinde hiç olmadık kadar oy alması lazım" şeklinde konuştu.

"3 bin 500 dönümlük Organize Sanayi Bölgesini 2019'da kuruyoruz"

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise Tekkeköy'ün 31 Mart'tan sonra yepyeni bir döneme gireceğini ifade ederek, "Tekkeköy'de yeni 3 bin 500 dönümlük Organize Sanayi Bölgesini 2019'da kuruyoruz. Şu anda hazır 4 milyar liralık yatırım sırada bekliyor. Hemen araziyi temin eder etmez, kuruluşu gerçekleştirir gerçekleştirmez plan, uygulama ve yatırımı başlatıyoruz. 28 bin kişiye istihdam olacak. Yepyeni bir istihdam hamlesi Tekkeköy'den Samsun'a başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Birbirimizden güç alıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da dünden daha güçlü olduklarına vurgu yaparak, "Biz bugün geleceğe dair daha büyük hedefler koymuşuz. Biz bugün hem liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de adı gibi devlet adamı sayın Devlet Bahçeli'yle her ikisinin omuz omuza verdiği Türkiye düşmanlarına karşı, millet memleket sevdasıyla değil karanlık emellerle hareket edenlere karşı, bu ülke için "AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de yerine kim gelirse gelsin" diyenlere karşı, 31 Mart'ın sonrasıyla ilgili zerre fikri olmayanlara karşı dimdik duruyoruz. Omuz omuza duruyoruz. Birbirimizden güç alıyoruz. Ama en büyük gücü de sizlerden alıyoruz" açıklamasında bulundu.

SKM açılışında ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı da birer açıklama yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyelerince SKM'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış programına çok sayıda vatandaş ve partili katıldı.

Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi eski Sağlık Bakanı yaptı

Öte yandan SKM açılış konuşmaları sırasında alanda bulunan bir kadın fenalaştı. Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi ise eski Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan yaptı. Fenalaşan kadın bir süre sonra alana çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA