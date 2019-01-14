Ak Parti Tercan Belediyesi Başkan Adayı Lokman Gültekin kimdir?

AK Parti ErzincanTercan belediye başkan adayı Lokman Gültekin kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Lokman Gültekin'ın biyografisi

LOKMAN GÜLTEKİN KİMDİR?

Tercan İlçe Tarım Müdürlüürü olan Lokman Gültekin AK Parti Erzincan Tercan belediye başkan aday adayı olmuş 13 Ocak 2019 Erzincan Binali Yıldırım, Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın katılımı ile 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Bu aday tanıtım toplantısında Lokman Gültekin Tercan belediye başkan adayı olarak açıklandı.