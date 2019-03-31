AK Parti teşkilatı oylarını kullandı

Çevre ve Şehircilik eski Bakan yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekili Adayları Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başlarına giderek oylarını kullandılar.

Çevre ve Şehircilik eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesinde 1099 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Ceylan, seçimin ülkeye ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesinde 1104 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Güneş, "Dün biz konuştuk bugün halkımız konuşuyor. Biz hep halkımızın hakemliğine itimat ettik. Sandığa ne girmişse onun çıkmasını hep savunduk. Bugün inşallah hayırlı sonuçların çıkacağına inanıyorum. Ülkemize, milletimize ve Karabükümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhur Ünal ise, "Bugün tüm Türkiye'de sandık başına gidiyoruz. Yapılan seçimlerin ülkemize, Karabükümüze hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçimlerin galibi Türkiye, galibi Karabük olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 100.yıl Yunus Emre İlk Öğretim Okulunda oyunu kullandı. Uysal, seçimin Karabük ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ise Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesinde 1026 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Altınöz, mührün artın milletin elinde olduğunu belirterek, "Yerel seçimlerin Türkiye ve Karabük için hayırlı olmasını diliyorum. Karabük'e ilişkin projelerimizi ve halkımızın neden bizi seçmesi gerektiğini, teşkilatımızla birlikte bugüne kadar anlattık. Artık mühür milletimizde. Sandıktan çıkacak her sonuç, elbette kabulümüzdür. Ama ben inanıyorum ki Karabük, tercihini bizden yana kullanacak. Bu seçimin kazananı Karabük olacak" dedi.

Kaynak: İHA