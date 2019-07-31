AK Parti teşkilatı vatandaşların istek ve taleplerini dinledi

AK Parti Karabük Milletvekilleri merkez ve Safranbolu ilçesine bağlı iki köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük Merkez Kılavuzlar Mahallesi ve Safranbolu İlçesine bağlı Bostanbükü Köyü'nü ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen AK Parti Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Karabük'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Mahalle ve Köy Ziyaretlerin devam edeceğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "Biz seçimden seçime değil her zaman milletimizin içindeyiz" dedi. Vatandaşlar ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Karabük Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

'AK Parti milletvekillerinden halk günü toplantısı'

AK Parti Karabük İl Başkanlığı parti binasında ise halk günü toplantısı düzenledi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş AK Parti Karabük İl Başkanlığı binasında halk günü toplantısına katıldı. Parti binasındaki toplantıda, Milletvekilleri Ünal ve Güneş vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.Halk günü toplantısı önümüzdeki dönemlerde de süreceğini belirten AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "Vatandaşlarımızla vekillerimizi sık sık buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA