AK Parti Teşkilatından MHP’li Başkan Dönmez’e ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, MHP'li Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez'i makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sercan Başkaya ile birlikte Eskipazar ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Hüseyin Dönmez Eskipazar ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek Eskipazar ilçesinin ihtiyaçları doğrultusunda milletvekillerine taleplerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette Eskipazar Belediye Başkanı Dönmez AK Parti Milletvekillerine plaket takdim etti. AK Parti Teşkilatı misafirperverliklerinden dolayı Başkan Dönmez'e teşekkür etti. Başkan Hüseyin Dönmez nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için AK Parti Teşkilatına teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz, AK Parti Eskipazar İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka ve AK Parti Eskipazar ilçe teşkilatı hazır bulundu.

Kaynak: İHA